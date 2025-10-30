Bendrovių katalogas
Creditas
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Programinės įrangos inžinierius

  • Visi Programinės įrangos inžinierius atlyginimai

Creditas Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius kompensacijos in Brazil paketo suma Creditas įmonėje yra R$262K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Creditas bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/30/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Creditas
Software Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Iš viso per metus
R$262K
Lygis
hidden
Bazinis
R$262K
Stock (/yr)
R$0
Priedas
R$0
Metai įmonėje
0-1 Metai
Patirties metai
11+ Metai
Kokie yra karjeros lygiai Creditas?
Block logo
+R$320K
Robinhood logo
+R$491K
Stripe logo
+R$110K
Datadog logo
+R$193K
Verily logo
+R$121K
Don't get lowballed
Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuoti duomenisPeržiūrėti laisvas darbo vietas
Stažuočių atlyginimai

Prisidėti

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Programinės įrangos inžinierius pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

Įtraukti pareigybių pavadinimai

Pateikti naują pareigybės pavadinimą

Backend programinės įrangos inžinierius

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Creditas in Brazil siekia metinę bendrą kompensaciją R$317,958. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Creditas Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Brazil yra R$239,644.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Creditas

Susijusios bendrovės

  • Coinbase
  • Intuit
  • DoorDash
  • Flipkart
  • Tesla
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai