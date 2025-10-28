Bendrovių katalogas
Continental
Continental Sprendimų architektas Atlyginimai

Sprendimų architektas kompensacija in India Continental įmonėje sudaro ₹2.61M per year Solution Architect lygiui. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Continental bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/28/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

₹2.19M - ₹2.57M
India
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
₹1.91M₹2.19M₹2.57M₹2.73M
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Associate Solution Architect
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Solution Architect
₹2.61M
₹2.46M
₹0
₹151K
Senior Solution Architect
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Solution Architect
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.73M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Kokie yra karjeros lygiai Continental?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Sprendimų architektas pozicijai Continental in India siekia metinę bendrą kompensaciją ₹2,731,936. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Continental Sprendimų architektas pozicijai in India yra ₹1,914,690.

