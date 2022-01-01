Bendrovių katalogas
Henkel
Henkel Atlyginimai

Henkel atlyginimas svyruoja nuo $14,250 bendros metinės kompensacijos Pardavimai žemiausiame taške iki $129,350 Mechanikos inžinierius aukščiausiame taške.

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $107K
Verslo analitikas
$62.7K
Chemijos inžinierius
$93K

Duomenų analitikas
$119K
Duomenų mokslininkas
$48.4K
Finansų analitikas
$70.5K
Investicijų banko specialistas
$77.4K
Medžiagotyros inžinierius
$74.6K
Mechanikos inžinierius
$129K
Produkto dizaineris
$94.1K
Produkto vadovas
$70.2K
Projektų vadovas
$102K
Pardavimai
$14.2K
Rizikos kapitalo investuotojas
$68.5K
DUK

Didžiausią atlyginimą Henkel gauna Mechanikos inžinierius at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $129,350. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Henkel yra $76,005.

