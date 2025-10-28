Bendrovių katalogas
Continental Informacinių technologijų specialistas (IT) Atlyginimai

Vidutinė Informacinių technologijų specialistas (IT) bendra kompensacija Continental įmonėje svyruoja nuo RON 40.5K iki RON 57.7K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Continental bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/28/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

RON 46.4K - RON 54.3K
Romania
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
RON 40.5KRON 46.4KRON 54.3KRON 57.7K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Informacinių technologijų specialistas (IT) pozicijai Continental siekia metinę bendrą kompensaciją RON 57,730. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Continental Informacinių technologijų specialistas (IT) pozicijai yra RON 40,460.

