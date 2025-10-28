Bendrovių katalogas
Continental
Continental Duomenų mokslininkas Atlyginimai

Vidutinė Duomenų mokslininkas kompensacijos in India paketo suma Continental įmonėje yra ₹2.8M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Continental bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/28/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Continental
Data Scientist
Bengaluru, KA, India
Iš viso per metus
₹2.8M
Lygis
L2
Bazinis
₹2.8M
Stock (/yr)
₹0
Priedas
₹0
Metai įmonėje
4 Metai
Patirties metai
7 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Continental?
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Prisidėti

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Duomenų mokslininkas pozicijai Continental in India siekia metinę bendrą kompensaciją ₹2,852,770. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Continental Duomenų mokslininkas pozicijai in India yra ₹1,802,692.

