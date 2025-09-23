Bendrovių katalogas
Comcast
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Kibernetinio saugumo analitikas

  • Visi Kibernetinio saugumo analitikas atlyginimai

Comcast Kibernetinio saugumo analitikas Atlyginimai

Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Comcast bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/23/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

₹619K - ₹720K
India
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
₹572K₹619K₹720K₹801K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Mums reikia tik 1 daugiau Kibernetinio saugumo analitikas pateikimų įmonėje Comcast kad atrakintume!

Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!

💰 Žiūrėti visus Atlyginimai

💪 Prisidėti Jūsų atlyginimas

₹13.96M

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.


Teisių įgijimo grafikas

15%

METAI 1

15%

METAI 2

15%

METAI 3

15%

METAI 4

40%

METAI 5

Akcijų tipas
RSU + Options

Comcast kompanijoje RSU + Options taikomas 5 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 15% teisės įgyjamos 1st-METAI (15.00% kas metus)

  • 15% teisės įgyjamos 2nd-METAI (15.00% kas metus)

  • 15% teisės įgyjamos 3rd-METAI (15.00% kas metus)

  • 15% teisės įgyjamos 4th-METAI (15.00% kas metus)

  • 40% teisės įgyjamos 5th-METAI (40.00% kas metus)

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU + Options

Comcast kompanijoje RSU + Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Kibernetinio saugumo analitikas pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Kibernetinio saugumo analitikas pozicijai Comcast siekia metinę bendrą kompensaciją ₹800,714. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Comcast Kibernetinio saugumo analitikas pozicijai yra ₹571,938.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Comcast

Susijusios bendrovės

  • Discovery
  • Disney
  • Verizon
  • Ticketmaster
  • Spectrum
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai