Disney Atlyginimai

Disney atlyginimas svyruoja nuo $50,250 bendros metinės kompensacijos Administracijos asistentas žemiausiame taške iki $477,667 Produkto vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Disney. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/3/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Software Engineer I $140K
Software Engineer II $173K
Senior Software Engineer $210K
Lead Software Engineer $309K

Mašininio mokymosi inžinierius

Backend programinės įrangos inžinierius

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Kokybės užtikrinimo (QA) programinės įrangos inžinierius

Duomenų inžinierius

Gamybos programinės įrangos inžinierius

Saugumo programinės įrangos inžinierius

Svetainės patikimumo inžinierius

Internetinių svetainių kūrėjas

Produkto vadovas
P2 $147K
P3 $180K
P4 $251K
P5 $397K
P6 $409K
P7 $478K
Produkto dizaineris
L1 $153K
L2 $133K
L3 $162K
L4 $160K

UX dizaineris

Programinės įrangos inžinerijos vadovas
M2 $371K
M3 $322K
M5 $358K
Finansų analitikas
Median $109K
Duomenų mokslininkas
Data Scientist $143K
Senior Data Scientist $203K
Duomenų analitikas
Median $120K
Techninių programų vadovas
Median $180K
Projektų vadovas
Associate Project Manager $95.8K
Project Manager $110K
Senior Project Manager $159K
Verslo analitikas
Business Analyst $91.4K
Senior Business Analyst $151K
Kibernetinio saugumo analitikas
Median $158K
Pardavimai
Median $99.5K

Sąskaitų vadovas

Duomenų mokslo vadovas
Median $400K
Programų vadovas
Median $180K
Produkto dizaino vadovas
Median $328K
Sprendimų architektas
Median $416K

Duomenų architektas

Cloud Security Architect

UX tyrinėtojas
Median $158K
Klientų aptarnavimas
Median $60K
Žmogiškieji ištekliai
Median $140K
Buhalteris
Median $85K

Techninis buhalteris

Verslo plėtra
Median $165K
Informacinių technologijų (IT) specialistas
Median $178K
Rinkodaros operacijos
Median $150K
Personalo specialistas
Median $115K
Administracijos asistentas
$50.3K
Verslo operacijos
$296K
Verslo operacijų vadovas
$53.6K
Automatikos inžinierius
$93.5K
Korporacijų plėtra
$226K
Grafikos dizaineris
$90.5K
Techninės įrangos inžinierius
$85.6K
Teisiniai reikalai
Median $266K
Valdymo konsultantas
$86.2K
Rinkodara
$209K

Produkto rinkodaros vadovas

Bendras atlygis
$148K
Rizikos kapitalo investuotojas
$95.9K

Analitikas

Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


Teisių įgijimo grafikas

33.3%

METAI 1

33.3%

METAI 2

33.3%

METAI 3

Akcijų tipas
RSU

Disney kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 33.3% teisės įgyjamos 1st-METAI (33.30% kas metus)

  • 33.3% teisės įgyjamos 2nd-METAI (33.30% kas metus)

  • 33.3% teisės įgyjamos 3rd-METAI (33.30% kas metus)

33%

METAI 1

33%

METAI 2

34%

METAI 3

Akcijų tipas
RSU

Disney kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 33% teisės įgyjamos 1st-METAI (16.50% kas pusmetį)

  • 33% teisės įgyjamos 2nd-METAI (16.50% kas pusmetį)

  • 34% teisės įgyjamos 3rd-METAI (17.00% kas pusmetį)

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Disney kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (25.00% kas metus)

DUK

Didžiausią atlyginimą Disney gauna Produkto vadovas at the P7 level su metine bendra kompensacija $477,667. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Disney yra $158,000.

