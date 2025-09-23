Programinės įrangos inžinierius kompensacija in United States Citadel įmonėje svyruoja nuo $405K per year L1 lygiui iki $608K per year L5 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $525K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Citadel bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/23/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L1
$405K
$307K
$6.6K
$91K
L2
$427K
$275K
$0
$152K
L3
$542K
$286K
$12K
$244K
L4
$469K
$241K
$0
$228K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
