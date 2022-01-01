Bendrovių katalogas
Ramp
Ramp Atlyginimai

Ramp atlyginimas svyruoja nuo $76,380 bendros metinės kompensacijos Klientų aptarnavimas žemiausiame taške iki $595,400 Programinės įrangos inžinierius aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Ramp. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/25/2025

Programinės įrangos inžinierius
New Grad Software Engineer $186K
Software Engineer $299K
Senior Software Engineer $409K
Staff Software Engineer $595K

Frontend programinės įrangos inžinierius

Backend programinės įrangos inžinierius

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Produkto dizaineris
Median $189K

UX dizaineris

Internetinio puslapio dizaineris

Personalo specialistas
Median $135K

Produkto vadovas
Median $275K
Rinkodara
Median $200K

Produkto rinkodaros vadovas

Verslo operacijos
$149K
Verslo analitikas
$261K
Klientų aptarnavimas
$76.4K
Duomenų mokslininkas
$161K
Žmogiškieji ištekliai
$333K
Pardavimai
$258K
Cybersecurity Analyst
$291K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$269K
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Ramp kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)

DUK

Didžiausią atlyginimą Ramp gauna Programinės įrangos inžinierius at the Staff Software Engineer level su metine bendra kompensacija $595,400. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Ramp yra $259,416.

Kiti ištekliai