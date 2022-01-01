Chewy Atlyginimai

Chewy atlyginimas svyruoja nuo $41,392 bendros metinės kompensacijos Klientų aptarnavimas žemiausiame taške iki $557,200 Duomenų mokslo vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Chewy. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/18/2025
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Chewy kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (12.50% kas pusmetį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (12.50% kas pusmetį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (12.50% kas pusmetį)
