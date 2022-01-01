Bendrovių katalogas
Chewy
Chewy Atlyginimai

Chewy atlyginimas svyruoja nuo $41,392 bendros metinės kompensacijos Klientų aptarnavimas žemiausiame taške iki $557,200 Duomenų mokslo vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Chewy. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/18/2025

Programinės įrangos inžinierius
Software Engineer 1 $143K
Software Engineer 2 $207K
Software Engineer 3 $242K
Staff Software Engineer $362K

Mašininio mokymosi inžinierius

Backend programinės įrangos inžinierius

Pilno ciklo programinės įrangos inžinierius

Verslo analitikos inžinierius

Mokslinių tyrimų specialistas

Duomenų mokslininkas
Data Scientist 1 $116K
Data Scientist 2 $178K
Data Scientist 3 $226K
Staff Data Scientist $448K
Produkto vadovas
Senior Product Manager $244K
Associate Director Product Management $298K

Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Software Development Manager $304K
Director $519K
Produkto dizaineris
Median $170K

UX dizaineris

Finansų analitikas
Median $140K
Programų vadovas
Median $219K
Techninių programų vadovas
Median $260K
Verslo analitikas
Median $170K
Rinkodara
Median $296K
Projektų vadovas
Median $202K
Duomenų analitikas
Median $157K
Verslo operacijų vadovas
Median $128K
Žmogiškieji ištekliai
Median $200K
Rinkodaros operacijos
Median $61.3K
Informacinių technologijų specialistas (IT)
Median $230K
Verslo operacijos
$112K
Verslo plėtra
$487K
Klientų aptarnavimas
$41.4K
Duomenų mokslo vadovas
$557K
Produkto dizaino vadovas
$201K
Personalo specialistas
Median $172K
Pardavimai
$145K
Sprendimų architektas
$251K

Duomenų architektas

Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Chewy kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (12.50% kas pusmetį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (12.50% kas pusmetį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (12.50% kas pusmetį)

DUK

Didžiausią atlyginimą Chewy gauna Duomenų mokslo vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $557,200. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Chewy yra $204,651.

