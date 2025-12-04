Bendrovių katalogas
CEVA
CEVA Programinės įrangos inžinerijos vadovas Atlyginimai

Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą CEVA bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/4/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$275K - $314K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$243K$275K$314K$346K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai CEVA?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinerijos vadovas pozicijai CEVA in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $345,740. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija CEVA Programinės įrangos inžinerijos vadovas pozicijai in United States yra $243,190.

Kiti ištekliai

