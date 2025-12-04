Bendrovių katalogas
Ceragon Networks
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Elektros inžinierius

  • Visi Elektros inžinierius atlyginimai

Ceragon Networks Elektros inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Elektros inžinierius bendra kompensacija in Israel Ceragon Networks įmonėje svyruoja nuo ₪308K iki ₪421K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Ceragon Networks bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/4/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$99.1K - $118K
Israel
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$91.5K$99.1K$118K$125K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Mums reikia tik 3 daugiau Elektros inžinierius pateikimų įmonėje Ceragon Networks kad atrakintume!

Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!

💰 Žiūrėti visus Atlyginimai

💪 Prisidėti Jūsų atlyginimas


Prisidėti
Kokie yra karjeros lygiai Ceragon Networks?

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Elektros inžinierius pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Elektros inžinierius pozicijai Ceragon Networks in Israel siekia metinę bendrą kompensaciją ₪421,334. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Ceragon Networks Elektros inžinierius pozicijai in Israel yra ₪307,757.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Ceragon Networks

Susijusios bendrovės

  • Spotify
  • Dropbox
  • Square
  • Airbnb
  • Coinbase
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/ceragon-networks/salaries/electrical-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.