  Atlyginimai
  Techninės įrangos inžinierius

  Visi Techninės įrangos inžinierius atlyginimai

Bosch Global Techninės įrangos inžinierius Atlyginimai

Techninės įrangos inžinierius kompensacija in Germany Bosch Global įmonėje svyruoja nuo €81.2K per year EG12 lygiui iki €99.1K per year EG16 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Germany paketo suma yra €100K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Bosch Global bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/24/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
EG12
€81.2K
€75.8K
€0
€5.5K
EG13
€ --
€ --
€ --
€ --
EG14
€ --
€ --
€ --
€ --
EG15
€97.9K
€88.8K
€0
€9.1K
€142K

Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Prisidėti
Kokie yra karjeros lygiai Bosch Global?

Įtraukti pareigybių pavadinimai

ASIC inžinierius

DUK

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Techninės įrangos inžinierius sa Bosch Global in Germany ay may taunang kabuuang bayad na €121,373. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Bosch Global para sa Techninės įrangos inžinierius role in Germany ay €101,371.

