Celonis
Celonis Atlyginimai

Celonis atlyginimas svyruoja nuo $42,346 bendros metinės kompensacijos Verslo analitikas žemiausiame taške iki $205,800 Žmogiškieji ištekliai aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Celonis. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/10/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
IC1 $69.5K
IC2 $102K
IC3 $120K
IC4 $160K

Backend programinės įrangos inžinierius

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Produkto vadovas
Median $150K
Pardavimų inžinierius
Median $170K

Verslo analitikas
Median $42.3K
Valdymo konsultantas
Median $200K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $178K
Produkto dizaineris
Median $94.3K
Klientų aptarnavimas
$181K
Klientų sėkmė
$201K
Duomenų mokslo vadovas
$89.5K
Duomenų mokslininkas
$89.1K
Finansų analitikas
$63.8K
Žmogiškieji ištekliai
$206K
Rinkodara
$88.6K
Rinkodaros operacijos
$90.5K
Partnerių vadovas
$131K
Programų vadovas
$164K
Projektų vadovas
$159K
Pardavimai
$115K
Sprendimų architektas
$94.5K

Duomenų architektas

Techninių programų vadovas
$201K
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Celonis kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Celonis kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (25.00% kas metus)

DUK

Didžiausią atlyginimą Celonis gauna Žmogiškieji ištekliai at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $205,800. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Celonis yra $125,214.

Kiti ištekliai