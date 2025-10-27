Bendrovių katalogas
Biogen
Biogen Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius bendra kompensacija in Poland Biogen įmonėje svyruoja nuo PLN 224K iki PLN 319K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Biogen bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/27/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

PLN 256K - PLN 300K
Poland
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
PLN 224KPLN 256KPLN 300KPLN 319K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Biogen in Poland siekia metinę bendrą kompensaciją PLN 319,029. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Biogen Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Poland yra PLN 223,593.

