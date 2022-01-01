Bendrovių katalogas
ViacomCBS
ViacomCBS Atlyginimai

ViacomCBS atlyginimas svyruoja nuo $61,762 bendros metinės kompensacijos Verslo operacijų vadovas žemiausiame taške iki $413,055 Žmogiškieji ištekliai aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų ViacomCBS. Paskutinį kartą atnaujinta: 8/29/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
L1 $110K
L2 $137K
L3 $184K
L4 $237K

Backend programinės įrangos inžinierius

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Duomenų inžinierius

DevOps inžinierius

Svetainės patikimumo inžinierius

Produkto vadovas
L1 $78.6K
L2 $148K
L3 $132K
L4 $238K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $307K

Verslo analitikas
Median $134K
Duomenų analitikas
Median $121K
Duomenų mokslininkas
Median $209K
Produkto dizaineris
Median $160K
Sprendimų architektas
Median $213K

Duomenų architektas

Rinkodara
Median $118K
Programų vadovas
Median $150K
Projektų vadovas
Median $105K
Finansų analitikas
Median $110K
Buhalteris
$79.7K
Verslo operacijų vadovas
$61.8K
Verslo plėtra
$328K
Reklamos tekstų rašytojas
$92.5K
Žmogiškieji ištekliai
$413K
Teisiniai reikalai
$131K
Valdymo konsultantas
$134K
Rinkodaros operacijos
$99.5K
Produkto dizaino vadovas
$209K
Personalo specialistas
Median $100K
Pardavimai
$221K
Kibernetinio saugumo analitikas
$133K
Techninių programų vadovas
$101K
Neranda savo pareigų?

Neranda savo pareigų?


Teisių įgijimo grafikas

33.33%

METAI 1

33.33%

METAI 2

33.33%

METAI 3

Akcijų tipas
RSU

ViacomCBS kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 33.33% teisės įgyjamos 1st-METAI (33.33% kas metus)

  • 33.33% teisės įgyjamos 2nd-METAI (33.33% kas metus)

  • 33.33% teisės įgyjamos 3rd-METAI (33.33% kas metus)

DUK

Didžiausią atlyginimą ViacomCBS gauna Žmogiškieji ištekliai at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $413,055. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija ViacomCBS yra $134,200.

