ViacomCBS Atlyginimai

ViacomCBS atlyginimas svyruoja nuo $61,762 bendros metinės kompensacijos Verslo operacijų vadovas žemiausiame taške iki $413,055 Žmogiškieji ištekliai aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų ViacomCBS. Paskutinį kartą atnaujinta: 8/29/2025
33.33%
METAI 1
33.33%
METAI 2
33.33%
METAI 3
ViacomCBS kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:
33.33% teisės įgyjamos 1st-METAI (33.33% kas metus)
33.33% teisės įgyjamos 2nd-METAI (33.33% kas metus)
33.33% teisės įgyjamos 3rd-METAI (33.33% kas metus)
