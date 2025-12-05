Bendrovių katalogas
Aryaka Networks
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Sprendimų architektas

  • Visi Sprendimų architektas atlyginimai

Aryaka Networks Sprendimų architektas Atlyginimai

Vidutinė Sprendimų architektas bendra kompensacija in United States Aryaka Networks įmonėje svyruoja nuo $235K iki $322K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Aryaka Networks bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/5/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$255K - $302K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$235K$255K$302K$322K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Mums reikia tik 3 daugiau Sprendimų architektas pateikimų įmonėje Aryaka Networks kad atrakintume!

Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!

💰 Žiūrėti visus Atlyginimai

💪 Prisidėti Jūsų atlyginimas


Prisidėti
Kokie yra karjeros lygiai Aryaka Networks?

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Sprendimų architektas pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Sprendimų architektas pozicijai Aryaka Networks in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $322,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Aryaka Networks Sprendimų architektas pozicijai in United States yra $235,200.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Aryaka Networks

Susijusios bendrovės

  • Mavenir
  • Zoho
  • SonicWall
  • Birlasoft
  • YASH Technologies
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/aryaka-networks/salaries/solution-architect.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.