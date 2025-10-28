Programinės įrangos inžinierius kompensacija in United States AppLovin įmonėje svyruoja nuo $242K per year Software Engineer 2 lygiui iki $574K per year Staff Software Engineer lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $350K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą AppLovin bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/28/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$242K
$176K
$58.3K
$7K
Senior Software Engineer 1
$247K
$193K
$54.8K
$0
Senior Software Engineer 2
$335K
$224K
$108K
$3.8K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
100%
METAI 1
AppLovin kompanijoje RSUs taikomas 1 metų teisių įgijimo grafikas:
100% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas ketvirtį)
