Antech Diagnostics Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius bendra kompensacija in United States Antech Diagnostics įmonėje svyruoja nuo $96.6K iki $132K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Antech Diagnostics bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/22/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$105K - $124K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$96.6K$105K$124K$132K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Antech Diagnostics?

DUK

