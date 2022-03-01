Bendrovių katalogas
Angi
Angi Atlyginimai

Angi atlyginimas svyruoja nuo $49,750 bendros metinės kompensacijos Pardavimai žemiausiame taške iki $280,812 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Angi. Paskutinį kartą atnaujinta: 8/29/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
L1 $155K
L2 $172K
L3 $206K
L4 $236K

Backend programinės įrangos inžinierius

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Produkto vadovas
Median $195K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
L3 $274K
L4 $281K

Duomenų mokslininkas
Median $207K
Produkto dizaineris
Median $138K
Personalo specialistas
Median $130K
Administracijos asistentas
$112K
Verslo analitikas
$167K
Finansų analitikas
$169K
Žmogiškieji ištekliai
$130K
Rinkodara
$78.6K
Pardavimai
$49.8K
UX tyrinėtojas
$184K
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Angi kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (25.00% kas metus)

DUK

The highest paying role reported at Angi is Programinės įrangos inžinerijos vadovas at the L4 level with a yearly total compensation of $280,812. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Angi is $169,150.

