AlphaGrep Securities
    Apie

    AlphaGrep is a proprietary trading firm focused on algorithmic trading in asset classes across the globe. We have offices in Mumbai, Bangalore, London, Singapore and Hong Kong.

    alpha-grep.com
    Svetainė
    2009
    Įkūrimo metai
    150
    Darbuotojų skaičius
    $10M-$50M
    Numatomas pajamų
    Būstinė

