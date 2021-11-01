Bendrovių katalogas
AlphaGrep Securities
AlphaGrep Securities Atlyginimai

AlphaGrep Securities atlyginimas svyruoja nuo $23,256 bendros metinės kompensacijos Personalo specialistas žemiausiame taške iki $126,120 Finansų analitikas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų AlphaGrep Securities. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/13/2025

Programinės įrangos inžinierius
Median $83.7K
Duomenų mokslininkas
Median $108K
Finansų analitikas
Median $126K

Personalo specialistas
$23.3K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$97.2K
DUK

Didžiausią atlyginimą AlphaGrep Securities gauna Finansų analitikas su metine bendra kompensacija $126,120. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija AlphaGrep Securities yra $97,160.

Kiti ištekliai