Affirm
Affirm Duomenų analitikas Atlyginimai

Duomenų analitikas kompensacija in United States Affirm įmonėje svyruoja nuo $132K per year L4 lygiui iki $191K per year L5 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $202K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Affirm bendros kompensacijos paketuose.

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L4
$132K
$122K
$10.8K
$0
L5
$191K
$159K
$32.4K
$0
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
L7
$ --
$ --
$ --
$ --
Žiūrėti 2 daugiau lygių
Naujausi atlyginimų pateikimai
Teisių įgijimo grafikas

50%

METAI 1

50%

METAI 2

Akcijų tipas
RSU

Affirm kompanijoje RSUs taikomas 2 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 50% teisės įgyjamos 1st-METAI (12.50% kas ketvirtį)

  • 50% teisės įgyjamos 2nd-METAI (12.50% kas ketvirtį)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Affirm kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Affirm kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.



Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Duomenų analitikas pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą.

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Duomenų analitikas pozicijai Affirm in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $270,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Affirm Duomenų analitikas pozicijai in United States yra $176,500.

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/affirm/salaries/data-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.