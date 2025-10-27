Bendrovių katalogas
3M
3M Produkto vadovas Atlyginimai

Produkto vadovas kompensacija in India 3M įmonėje sudaro ₹8.16M per year T3 lygiui. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą 3M bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/27/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

₹1.72M - ₹2.01M
India
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
₹1.5M₹1.72M₹2.01M₹2.14M
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
T1
Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
T2
Advanced Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
T3
Senior Product Manager
₹8.16M
₹7.94M
₹0
₹217K
T4
Specialist Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Žiūrėti 2 daugiau lygių
Teisių įgijimo grafikas

0%

METAI 1

0%

METAI 2

100 %

METAI 3

Akcijų tipas
RSU + Options

3M kompanijoje RSU + Options taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 0% teisės įgyjamos 1st-METAI (0.00% kas metus)

  • 0% teisės įgyjamos 2nd-METAI (0.00% kas metus)

  • 100% teisės įgyjamos 3rd-METAI (100.00% kas metus)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

METAI 1

33.3%

METAI 2

33.3%

METAI 3

Akcijų tipas
RSU + Options

3M kompanijoje RSU + Options taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 33.3% teisės įgyjamos 1st-METAI (33.30% kas metus)

  • 33.3% teisės įgyjamos 2nd-METAI (33.30% kas metus)

  • 33.3% teisės įgyjamos 3rd-METAI (33.30% kas metus)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Produkto vadovas pozicijai 3M in India siekia metinę bendrą kompensaciją ₹8,159,106. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija 3M Produkto vadovas pozicijai in India yra ₹1,496,373.

