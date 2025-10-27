Vidutinė Buhalteris bendra kompensacija in Costa Rica 3M įmonėje svyruoja nuo CRC 10.83M iki CRC 15.45M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą 3M bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/27/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
0%
METAI 1
0%
METAI 2
100 %
METAI 3
3M kompanijoje RSU + Options taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:
0% teisės įgyjamos 1st-METAI (0.00% kas metus)
0% teisės įgyjamos 2nd-METAI (0.00% kas metus)
100% teisės įgyjamos 3rd-METAI (100.00% kas metus)
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.
33.3%
METAI 1
33.3%
METAI 2
33.3%
METAI 3
