3M Buhalteris Atlyginimai

Vidutinė Buhalteris bendra kompensacija in Costa Rica 3M įmonėje svyruoja nuo CRC 10.83M iki CRC 15.45M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą 3M bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/27/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

CRC 12.41M - CRC 14.52M
Costa Rica
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
CRC 10.83MCRC 12.41MCRC 14.52MCRC 15.45M
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Don't get lowballed

Teisių įgijimo grafikas

0%

METAI 1

0%

METAI 2

100 %

METAI 3

Akcijų tipas
RSU + Options

3M kompanijoje RSU + Options taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 0% teisės įgyjamos 1st-METAI (0.00% kas metus)

  • 0% teisės įgyjamos 2nd-METAI (0.00% kas metus)

  • 100% teisės įgyjamos 3rd-METAI (100.00% kas metus)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

METAI 1

33.3%

METAI 2

33.3%

METAI 3

Akcijų tipas
RSU + Options

3M kompanijoje RSU + Options taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 33.3% teisės įgyjamos 1st-METAI (33.30% kas metus)

  • 33.3% teisės įgyjamos 2nd-METAI (33.30% kas metus)

  • 33.3% teisės įgyjamos 3rd-METAI (33.30% kas metus)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Buhalteris pozicijai 3M in Costa Rica siekia metinę bendrą kompensaciją CRC 15,449,197. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija 3M Buhalteris pozicijai in Costa Rica yra CRC 10,827,642.

