Snap 급여

Snap의 급여는 최저 신뢰 및 안전 연간 총 보상 $61,215부터 최고 소프트웨어 엔지니어링 매니저 $1,472,985까지입니다. Levels.fyi는 다음 회사의 현직 및 전직 직원들로부터 익명으로 검증된 급여 정보를 수집합니다: Snap. 마지막 업데이트: 9/6/2025

$160K

소프트웨어 엔지니어
L3 $200K
L4 $395K
L5 $562K
L6 $733K
L7 $816K

머신러닝 엔지니어

백엔드 소프트웨어 엔지니어

풀스택 소프트웨어 엔지니어

네트워킹 엔지니어

품질보증(QA) 소프트웨어 엔지니어

프로덕션 소프트웨어 엔지니어

보안 소프트웨어 엔지니어

가상현실 소프트웨어 엔지니어

연구 과학자

데이터 사이언티스트
L3 $186K
L4 $364K
L5 $441K
프로덕트 매니저
L3 $274K
L4 $376K
L5 $537K
L6 $626K
L7 $809K

소프트웨어 엔지니어링 매니저
L5 $736K
L6 $666K
L7 $826K
L8 $1.47M
테크니컬 프로그램 매니저
L4 $305K
L5 $396K
L6 $520K
영업
Median $235K

어카운트 익제큐티브

어카운트 매니저

프로덕트 디자이너
L3 $131K
L4 $289K
L6 $445K

UX 디자이너

리크루터
L3 $146K
L4 $162K

기술 리크루터

마케팅
L3 $182K
L4 $251K

제품 마케팅 매니저

프로그램 매니저
Median $260K
회계사
Median $150K

기술회계사

정보기술자 (IT)
Median $165K
기계 엔지니어
Median $352K
비즈니스 애널리스트
$90.5K
사업 개발
$304K
고객 서비스 오퍼레이션
$79.9K
데이터 애널리스트
$144K
데이터 사이언스 매니저
$302K
재무 애널리스트
$234K
하드웨어 엔지니어
$144K
법무
$120K
경영 컨설턴트
$377K
마케팅 오퍼레이션
$176K
광학 엔지니어
$527K
파트너 매니저
$643K
프로덕트 디자인 매니저
$570K
프로젝트 매니저
$98K
사이버보안 애널리스트
$159K
신뢰 및 안전
$61.2K
베스팅 일정

100%

1

주식 유형
RSU

Snap에서 RSUs는 1년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 100% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (8.33% 월별)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

1

33.3%

2

33.3%

3

주식 유형
RSU

Snap에서 RSUs는 3년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 33.3% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (2.77% 월별)

  • 33.3% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (2.77% 월별)

  • 33.3% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (2.77% 월별)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

주식 유형
RSU

Snap에서 RSUs는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (2.08% 월별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (2.08% 월별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (2.08% 월별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th- (2.08% 월별)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

1

33%

2

13%

3

주식 유형
RSU

Snap에서 RSUs는 3년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 54% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (4.50% 월별)

  • 33% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (2.75% 월별)

  • 13% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (1.08% 월별)

Monthly vesting, no 1 year cliff

자주 묻는 질문

Snap에서 보고된 최고 급여 직무는 소프트웨어 엔지니어링 매니저 at the L8 level이며 연간 총 보상은 $1,472,985입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Snap에서 보고된 연간 총 보상의 중간값은 $302,575입니다.

