회사 디렉토리
Roblox
여기서 근무하시나요? 귀사 등록

Roblox 연봉

Roblox의 급여 범위는 하위 끝에서 그래픽 디자이너 에 대한 연간 총 보상 $19,386에서 상위 끝에서 소프트웨어 엔지니어 에 대한 $1,200,556까지입니다. Levels.fyi는 {{company}}의 현직 및 전직 직원으로부터 익명으로 검증된 연봉을 수집합니다. Roblox. 마지막 업데이트: 8/19/2025

$160K

제대로 된 보상을 받으세요

저희는 수천 건의 오퍼를 협상했으며, 정기적으로 $30K+(때로는 $300K+)의 인상액을 달성하고 있습니다.급여 협상하기 또는 귀하의 이력서 검토 실제 전문가인 매일 이 업무를 수행하는 채용 담당자에게 맡기세요.

소프트웨어 엔지니어
IC1 $222K
IC2 $333K
IC3 $422K
IC4 $512K
IC5 $793K
IC6 $740K
TD1 $1.2M

머신러닝 엔지니어

백엔드 소프트웨어 엔지니어

풀스택 소프트웨어 엔지니어

네트워킹 엔지니어

품질 보증(QA) 소프트웨어 엔지니어

생산 소프트웨어 엔지니어

보안 소프트웨어 엔지니어

사이트 신뢰성 엔지니어

비디오 게임 소프트웨어 엔지니어

제품 관리자
IC2 $236K
IC3 $352K
IC4 $365K
IC5 $555K
IC6 $712K
채용 담당자
IC4 $198K
M1 $296K
M2 $289K

기술 채용 담당자

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
제품 디자이너
IC1 $182K
IC4 $357K
IC5 $477K

UX 디자이너

데이터 과학자
IC3 $328K
IC4 $428K
IC5 $512K
소프트웨어 엔지니어링 관리자
IC1 $723K
IC5 $677K
IC6 $742K
재무 분석가
Median $185K
마케팅
Median $260K
행정 보조
$141K
비즈니스 분석가
$161K
데이터 과학 관리자
$564K
그래픽 디자이너
$19.4K
인사
$281K
정보 기술자 (IT)
$275K
제품 디자인 관리자
$467K
프로그램 관리자
$296K
사이버 보안 분석가
$318K
기술 프로그램 관리자
$274K
기술 작가
$191K
신뢰 및 안전
$228K
벤처 캐피털리스트
$653K
직무를 찾을 수 없나요?

모든 급여는 다음에서 검색하세요. 보상 페이지 또는 급여 추가 페이지 잠금을 해제하는 데 도움이 됩니다.


베스팅 일정

33%

1

33%

2

33%

3

주식 유형
RSU

Roblox에서 RSUs는 3년 베스팅 일정에 따릅니다:

  • 33% 의 베스팅 기간 1st- (8.25% 분기별)

  • 33% 의 베스팅 기간 2nd- (8.25% 분기별)

  • 33% 의 베스팅 기간 3rd- (8.25% 분기별)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

주식 유형
RSU

Roblox에서 RSUs는 4년 베스팅 일정에 따릅니다:

  • 25% 의 베스팅 기간 1st- (25.00% 매년)

  • 25% 의 베스팅 기간 2nd- (2.08% 매월)

  • 25% 의 베스팅 기간 3rd- (2.08% 매월)

  • 25% 의 베스팅 기간 4th- (2.08% 매월)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

질문이 있으신가요? 커뮤니티에 물어보세요.

Levels.fyi 커뮤니티를 방문하여 다양한 회사의 직원들과 소통하고, 커리어 팁을 얻고, 더 많은 것을 배우세요.

지금 방문하기!

자주 묻는 질문

Roblox에서 보고된 최고 급여 직무는 소프트웨어 엔지니어 at the TD1 level이며, 연간 총 보상은 $1,200,556입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Roblox에서 보고된 연간 총 보상 중간값은 $332,693입니다.

추천 채용

    Roblox에 대한 추천 채용 정보가 없습니다

관련 회사

  • Lyft
  • Airbnb
  • Dropbox
  • Robinhood
  • Snap
  • 모든 회사 보기 ➜

기타 자료