회사 디렉토리
Airbnb

Airbnb 급여

Airbnb의 급여는 최저 비즈니스 애널리스트 연간 총 보상 $33,473부터 최고 소프트웨어 엔지니어 $836,108까지입니다. Levels.fyi는 다음 회사의 현직 및 전직 직원들로부터 익명으로 검증된 급여 정보를 수집합니다: Airbnb. 마지막 업데이트: 9/4/2025

Airbnb 로고

$57K

정당한 대우를 받으세요

소프트웨어 엔지니어
G7 $186K
G8 $309K
G9 $443K
G10 $587K
G11 $836K

안드로이드 엔지니어

모바일 소프트웨어 엔지니어

프론트엔드 소프트웨어 엔지니어

백엔드 소프트웨어 엔지니어

풀스택 소프트웨어 엔지니어

데이터 엔지니어

데이터 사이언티스트
L3 $224K
L4 $237K
L5 $345K
L6 $502K
L7 $827K
프로덕트 매니저
L4 $292K
L5 $434K
L6 $512K
L7 $724K

프로덕트 디자이너
L6 $304K
L7 $201K
L8 $272K
L9 $406K
L10 $463K
L11 $706K

UX 디자이너

소프트웨어 엔지니어링 매니저
M1 $602K
M2 $765K
리크루터
G8 $189K
G9 $209K

기술 리크루터

테크니컬 프로그램 매니저
L5 $349K
L6 $499K
재무 애널리스트
Median $301K
프로젝트 매니저
Median $200K
마케팅
Median $300K
프로그램 매니저
Median $330K
비즈니스 애널리스트
Median $33.5K
데이터 애널리스트
Median $157K
법무
Median $275K

법무 고문

영업
Median $100K
데이터 사이언스 매니저
Median $620K
행정 어시스턴트
Median $155K
사업 개발
Median $130K
정보기술자 (IT)
Median $230K
UX 리서처
Median $340K
회계사
$190K

기술회계사

비즈니스 오퍼레이션
$349K
비즈니스 오퍼레이션 매니저
$267K
카피라이터
$246K
인사
$126K
마케팅 오퍼레이션
$367K
기계 엔지니어
$295K
피플 오퍼레이션
$402K
프로덕트 디자인 매니저
$348K
레버뉴 오퍼레이션
$266K
세일즈 엔지니어
$71.5K
사이버보안 애널리스트
$117K
원하는 직급이 없나요?

모든 급여 정보를 검색하려면 급여 정보 페이지 또는 내 급여 정보 추가 를 통해 페이지를 확인하세요.


베스팅 일정

35%

1

30%

2

20%

3

15%

4

주식 유형
RSU

Airbnb에서 RSUs는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 35% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (8.75% 분기별)

  • 30% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (7.50% 분기별)

  • 20% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (5.00% 분기별)

  • 15% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th- (3.75% 분기별)

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

주식 유형
RSU

Airbnb에서 RSUs는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (6.25% 분기별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (6.25% 분기별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th- (6.25% 분기별)

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

주식 유형
RSU

Airbnb에서 RSUs는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (2.08% 월별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (2.08% 월별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th- (2.08% 월별)

자주 묻는 질문

Airbnb에서 보고된 최고 급여 직무는 소프트웨어 엔지니어 at the G11 level이며 연간 총 보상은 $836,108입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Airbnb에서 보고된 연간 총 보상의 중간값은 $301,000입니다.

기타 리소스