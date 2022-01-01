회사 디렉토리
쇼피파이 급여

Shopify의 급여는 최저 고객 서비스 연간 총 보상 $40,655부터 최고 소프트웨어 엔지니어링 매니저 $367,054까지입니다. Levels.fyi는 다음 회사의 현직 및 전직 직원들로부터 익명으로 검증된 급여 정보를 수집합니다: 쇼피파이. 마지막 업데이트: 9/19/2025

$160K

정당한 대우를 받으세요

소프트웨어 엔지니어
L4 $74.8K
L5 $107K
L6 $151K
L7 $239K
L8 $312K

모바일 소프트웨어 엔지니어

프론트엔드 소프트웨어 엔지니어

머신러닝 엔지니어

백엔드 소프트웨어 엔지니어

풀스택 소프트웨어 엔지니어

데이터 엔지니어

프로덕션 소프트웨어 엔지니어

데이터 사이언티스트
L4 $86.9K
L5 $116K
L6 $147K
L7 $220K
프로덕트 매니저
L4 $85.8K
L5 $115K
L6 $166K
L7 $197K

프로덕트 디자이너
L4 $106K
L5 $104K
L6 $150K
L7 $201K

UX 디자이너

마케팅
L5 $78.6K
L6 $109K
L7 $158K
소프트웨어 엔지니어링 매니저
L7 $264K
L8 $367K
고객 서비스
L4 $40.7K
L5 $47.7K
데이터 사이언스 매니저
L7 $221K
L8 $279K
재무 애널리스트
L5 $90.4K
L6 $121K
비즈니스 애널리스트
Median $97.9K
세일즈 엔지니어
Median $151K
비즈니스 오퍼레이션
Median $350K
마케팅 오퍼레이션
Median $102K
리크루터
Median $130K
솔루션 아키텍트
Median $105K

데이터 아키텍트

클라우드 보안 아키텍트

비즈니스 오퍼레이션 매니저
Median $106K
인사
Median $90K
영업
Median $87.4K
테크니컬 프로그램 매니저
Median $276K
테크니컬 라이터
Median $66.7K
사업 개발
Median $326K
프로덕트 디자인 매니저
Median $315K
프로그램 매니저
Median $150K
사이버보안 애널리스트
Median $109K
회계사
$89.6K
행정 어시스턴트
$41K
참모총장
$109K
카피라이터
$52.6K
데이터 애널리스트
$164K
그래픽 디자이너
$149K
정보기술자 (IT)
$104K
경영 컨설턴트
$241K
프로젝트 매니저
$69.6K
UX 리서처
Median $100K
원하는 직급이 없나요?

모든 급여 정보를 검색하려면 급여 정보 페이지 또는 내 급여 정보 추가 를 통해 페이지를 확인하세요.


베스팅 일정

33%

1

33%

2

33%

3

주식 유형
RSU

Shopify에서 RSUs는 3년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 33% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (33.00% 연별)

  • 33% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (8.25% 분기별)

  • 33% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (8.25% 분기별)

100%

1

주식 유형
RSU

Shopify에서 RSUs는 1년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 100% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (100.00% 연별)

33%

1

33%

2

33%

3

주식 유형
RSU

Shopify에서 RSUs는 3년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 33% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (8.25% 분기별)

  • 33% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (8.25% 분기별)

  • 33% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (8.25% 분기별)

자주 묻는 질문

Shopify에서 보고된 최고 급여 직무는 소프트웨어 엔지니어링 매니저 at the L8 level이며 연간 총 보상은 $367,054입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Shopify에서 보고된 연간 총 보상의 중간값은 $115,356입니다.

