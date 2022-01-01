회사 디렉토리
Guidewire Software
Guidewire Software 급여

Guidewire Software의 급여는 최저 데이터 애널리스트 연간 총 보상 $16,768부터 최고 소프트웨어 엔지니어링 매니저 $371,000까지입니다. Levels.fyi는 다음 회사의 현직 및 전직 직원들로부터 익명으로 검증된 급여 정보를 수집합니다: Guidewire Software. 마지막 업데이트: 10/19/2025

소프트웨어 엔지니어
Software Engineer $143K
Senior Software Engineer $208K
Staff Software Engineer $286K

백엔드 소프트웨어 엔지니어

풀스택 소프트웨어 엔지니어

데이터 사이언티스트
Median $256K
소프트웨어 엔지니어링 매니저
Median $371K

솔루션 아키텍트
Median $230K

Data Architect

리크루터
Median $122K
영업
Median $313K
테크니컬 프로그램 매니저
Median $204K
회계사
$263K
데이터 애널리스트
$16.8K
Information Technologist (IT)
$176K
마케팅
$231K
피플 오퍼레이션
$277K
프로덕트 디자이너
$193K
프로덕트 매니저
$137K
프로그램 매니저
$249K
Cybersecurity Analyst
$27.7K
모든 급여 정보를 검색하려면 급여 정보 페이지 또는 내 급여 정보 추가 를 통해 페이지를 확인하세요.


베스팅 일정

25%

1

25%

2

25%

3

24%

4

주식 유형
RSU

Guidewire Software에서 RSUs는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (6.25% 분기별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (6.25% 분기별)

  • 24% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th- (6.00% 분기별)

자주 묻는 질문

Guidewire Software에서 보고된 최고 급여 직무는 소프트웨어 엔지니어링 매니저이며 연간 총 보상은 $371,000입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Guidewire Software에서 보고된 연간 총 보상의 중간값은 $218,891입니다.

