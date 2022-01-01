회사 디렉토리
Synopsys
시놉시스 급여

Synopsys의 급여는 최저 테크니컬 라이터 연간 총 보상 $21,220부터 최고 소프트웨어 엔지니어링 매니저 $413,667까지입니다. Levels.fyi는 다음 회사의 현직 및 전직 직원들로부터 익명으로 검증된 급여 정보를 수집합니다: 시놉시스. 마지막 업데이트: 9/16/2025

$160K

하드웨어 엔지니어
64 $92.7K
65 $119K
66 $161K
67 $159K
68 $200K
69 $250K
100 $321K

ASIC 엔지니어

SoC 엔지니어

FPGA 엔지니어

소프트웨어 엔지니어
64 $94.1K
65 $124K
66 $172K
67 $193K
68 $223K
69 $296K
100 $401K

백엔드 소프트웨어 엔지니어

풀스택 소프트웨어 엔지니어

프로덕션 소프트웨어 엔지니어

연구 과학자

프로덕트 매니저
69 $284K
100 $343K

사이버보안 애널리스트
Median $121K
소프트웨어 엔지니어링 매니저
69 $317K
100 $414K
솔루션 아키텍트
Median $310K

데이터 아키텍트

클라우드 보안 아키텍트

테크니컬 프로그램 매니저
Median $45.5K
전기 엔지니어
Median $326K
프로덕트 디자이너
Median $145K
프로덕트 디자인 매니저
Median $330K
데이터 사이언티스트
Median $154K
영업
Median $331K
프로그램 매니저
Median $357K
비즈니스 애널리스트
$140K
고객 서비스
$87.1K
고객 성공
$90.5K
데이터 애널리스트
$45.2K
데이터 사이언스 매니저
$159K
재무 애널리스트
$151K
인사
$270K
정보기술자 (IT)
$34.6K
경영 컨설턴트
$257K
마케팅
$175K
기계 엔지니어
$39.9K
프로젝트 매니저
$146K
세일즈 엔지니어
$120K
테크니컬 라이터
$21.2K
UX 리서처
$193K
베스팅 일정

33.3%

1

33.3%

2

33.3%

3

주식 유형
RSU

Synopsys에서 RSUs는 3년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 33.3% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (33.30% 연별)

  • 33.3% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (33.30% 연별)

  • 33.3% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (33.30% 연별)

자주 묻는 질문

Synopsys에서 보고된 최고 급여 직무는 소프트웨어 엔지니어링 매니저 at the 100 level이며 연간 총 보상은 $413,667입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Synopsys에서 보고된 연간 총 보상의 중간값은 $166,156입니다.

