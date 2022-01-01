企業一覧
Twilio
トゥイリオ 給与

Twilioの給与は下位のヒューマンリソースの年間総報酬$25,870から上位のソフトウェアエンジニアの$623,924の範囲です。 Levels.fyiは匿名で検証された給与データを収集しています トゥイリオ. 最終更新日： 10/18/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
ソフトウェアエンジニア
IC1 $148K
IC2 $217K
IC3 $279K
IC4 $493K
IC5 $582K
IC6 $624K

バックエンドソフトウェアエンジニア

フルスタックソフトウェアエンジニア

データエンジニア

プロダクションソフトウェアエンジニア

プロダクトマネージャー
L2 $169K
L3 $225K
L4 $409K
L5 $328K
L6 $574K
ソフトウェアエンジニアリングマネージャー
M3 $267K
M4 $386K
M5 $543K
M6 $559K

セールス
L2 $174K
L3 $222K
L4 $264K
L5 $385K

アカウントエグゼクティブ

プロダクトデザイナー
L2 $127K
L3 $192K
L4 $236K
L5 $260K

UXデザイナー

リクルーター
L2 $112K
L3 $160K
L4 $180K
L5 $273K
マーケティング
L3 $145K
L4 $241K
データアナリスト
Median $142K
セールスエンジニア
Median $256K
データサイエンティスト
Median $303K
ファイナンシャルアナリスト
Median $170K
プロダクトデザインマネージャー
Median $225K
プログラムマネージャー
Median $189K
ビジネスアナリスト
Median $150K
カスタマーサービス
Median $96K
プロジェクトマネージャー
Median $248K
アカウンタント
$103K

Technical Accountant

アドミニストレイティブアシスタント
$175K
ビジネスオペレーション
$272K
ビジネスオペレーションマネージャー
$304K
ビジネスデベロップメント
$246K
チーフオブスタッフ
$195K
カスタマーサービスオペレーション
$220K
カスタマーサクセス
$75.3K
データサイエンスマネージャー
$89.1K
ヒューマンリソース
$25.9K
Information Technologist (IT)
Median $108K
リーガル
$151K
マーケティングオペレーション
$207K
Revenue Operations
$221K
Cybersecurity Analyst
$231K
ソリューションアーキテクト
$195K
Technical Account Manager
Median $220K
テクニカルプログラムマネージャー
$179K
テクニカルライター
$238K
UXリサーチャー
$126K
お探しの職種が見つかりませんか？

すべての給与情報は 給与情報ページ または あなたの給与を追加 してページのロックを解除してください。


権利確定スケジュール

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

株式種別
RSU

Twilioでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 25% 権利確定時期： 1st- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 2nd- (6.25% 四半期)

  • 25% 権利確定時期： 3rd- (6.25% 四半期)

  • 25% 権利確定時期： 4th- (6.25% 四半期)

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

株式種別
RSU

Twilioでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 25% 権利確定時期： 1st- (6.25% 四半期)

  • 25% 権利確定時期： 2nd- (6.25% 四半期)

  • 25% 権利確定時期： 3rd- (6.25% 四半期)

  • 25% 権利確定時期： 4th- (6.25% 四半期)

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

株式種別
RSU

Twilioでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 25% 権利確定時期： 1st- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 2nd- (2.08% 月次)

  • 25% 権利確定時期： 3rd- (2.08% 月次)

  • 25% 権利確定時期： 4th- (2.08% 月次)

よくある質問

Twilioで報告されている最高給与の職種はソフトウェアエンジニア at the IC6 levelで、年間総報酬は$623,924です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Twilioで報告されている年間総報酬の中央値は$220,710です。

その他のリソース