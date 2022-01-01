企業一覧
Okta
Okta 給与

Oktaの給与は下位のアドミニストレイティブアシスタントの年間総報酬$66,000から上位のソフトウェアエンジニアリングマネージャーの$868,333の範囲です。 Levels.fyiは匿名で検証された給与データを収集しています Okta. 最終更新日： 9/17/2025

$160K

ソフトウェアエンジニア
Software Engineer 1 $172K
Software Engineer 2 $188K
Senior Software Engineer $223K
Staff Software Engineer $309K
Principal Software Engineer $351K
Architect $425K

バックエンドソフトウェアエンジニア

フルスタックソフトウェアエンジニア

クオリティアシュアランス（QA）ソフトウェアエンジニア

サイトリライアビリティエンジニア

ソフトウェアエンジニアリングマネージャー
Manager $304K
Sr. Manager $354K
Director $392K
Sr. Director $868K
プロダクトマネージャー
Product Manager $229K
Senior Product Manager $273K
Group Product Manager $339K

マーケティング
Senior Marketing Manager $245K
Marketing Director $400K

プロダクトマーケティングマネジャー

セールスエンジニア
Median $200K
セールス
Median $195K
ソリューションアーキテクト
Median $213K

クラウドセキュリティアーキテクト

テクニカルプログラムマネージャー
Median $220K
プロダクトデザイナー
Median $143K

UXデザイナー

インフォメーションテクノロジスト（IT）
Median $185K
ビジネスオペレーション
Median $240K
ビジネスアナリスト
Median $257K
カスタマーサービス
Median $150K
プログラムマネージャー
Median $249K
リクルーター
Median $166K
アドミニストレイティブアシスタント
Median $66K
アカウンタント
$310K

テクニカルアカウンタント

ビジネスオペレーションマネージャー
$210K
ビジネスデベロップメント
$76.5K
チーフオブスタッフ
$169K
カスタマーサクセス
$149K
データアナリスト
$213K
データサイエンティスト
$206K
ファイナンシャルアナリスト
$221K
ヒューマンリソース
$184K
リーガル
$214K
サイバーセキュリティアナリスト
$145K
テクニカルアカウントマネージャー
$141K
テクニカルライター
Median $144K
UXリサーチャー
$118K
権利確定スケジュール

33.4%

1

33.3%

2

33.3%

3

株式種別
RSU

Oktaでは、RSUsは3年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 33.4% 権利確定時期： 1st- (33.40% 年次)

  • 33.3% 権利確定時期： 2nd- (33.30% 年次)

  • 33.3% 権利確定時期： 3rd- (33.30% 年次)

No cliff

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

株式種別
RSU

Oktaでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 25% 権利確定時期： 1st- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 2nd- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 3rd- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 4th- (25.00% 年次)

No cliff

よくある質問

Oktaで報告されている最高給与の職種はソフトウェアエンジニアリングマネージャー at the Sr. Director levelで、年間総報酬は$868,333です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Oktaで報告されている年間総報酬の中央値は$213,060です。

