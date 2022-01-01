企業一覧
Palantir 給与

Palantirの給与は下位のアドミニストレイティブアシスタントの年間総報酬$77,113から上位のインフォメーションテクノロジスト（IT）の$408,000の範囲です。 Levels.fyiは匿名で検証された給与データを収集しています Palantir. 最終更新日： 8/26/2025

$160K

正当な報酬を、騙されるな

ソフトウェアエンジニア
Software Engineer $255K

バックエンドソフトウェアエンジニア

フルスタックソフトウェアエンジニア

フォワードデプロイドソフトウェアエンジニア

ビジネスデベロップメント
Median $150K
テクニカルプログラムマネージャー
Median $205K

プロダクトマネージャー
Median $200K
ソリューションアーキテクト
Median $177K
データサイエンティスト
Median $183K
プロダクトデザイナー
Median $175K
プログラムマネージャー
Median $180K
プロジェクトマネージャー
Median $150K
ソフトウェアエンジニアリングマネージャー
Median $300K
アカウンタント
$126K

テクニカルアカウンタント

アドミニストレイティブアシスタント
$77.1K
ビジネスオペレーション
$241K
ビジネスアナリスト
$141K
コーポレートデベロップメント
$132K
ヒューマンリソース
$104K
インフォメーションテクノロジスト（IT）
$408K
リーガル
$255K
マネジメントコンサルタント
$164K
マーケティング
$134K
プロダクトデザインマネージャー
$302K
リクルーター
$165K
セールス
$137K
セールスエンジニア
$147K
権利確定スケジュール

20%

1

20%

2

20%

3

20%

4

20%

5

株式種別
RSU

Palantirでは、RSUsは5年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 20% 権利確定時期： 1st- (20.00% 年次)

  • 20% 権利確定時期： 2nd- (1.67% 月次)

  • 20% 権利確定時期： 3rd- (1.67% 月次)

  • 20% 権利確定時期： 4th- (1.67% 月次)

  • 20% 権利確定時期： 5th- (1.67% 月次)

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

株式種別
RSU

Palantirでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 25% 権利確定時期： 1st- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 2nd- (2.08% 月次)

  • 25% 権利確定時期： 3rd- (2.08% 月次)

  • 25% 権利確定時期： 4th- (2.08% 月次)

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

株式種別
RSU

Palantirでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 25% 権利確定時期： 1st- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 2nd- (6.25% 四半期)

  • 25% 権利確定時期： 3rd- (6.25% 四半期)

  • 25% 権利確定時期： 4th- (6.25% 四半期)

よくある質問

Palantirで報告されている最高給与の職種はインフォメーションテクノロジスト（IT） at the Common Range Average levelで、年間総報酬は$408,000です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Palantirで報告されている年間総報酬の中央値は$170,357です。

