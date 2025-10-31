Capital One ソフトウェアエンジニア 給与

Capital Oneのソフトウェアエンジニア報酬 in United StatesはAssociate Software Engのyearあたり$139KからSenior Distinguished Engのyearあたり$476Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in United Statesパッケージ総額は$151Kです。 Capital Oneの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/31/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
Associate Software Eng
$139K
$132K
$387
$7.3K
Software Eng
$152K
$147K
$143
$4.8K
Senior Software Eng
$189K
$178K
$188
$9.9K
Lead Software Eng
$222K
$201K
$5.8K
$15.3K
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
|給与情報が見つかりません
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
年 1
33.3%
年 2
33.3%
年 3
Capital Oneでは、Optionsは3年の権利確定スケジュールが適用されます：
33.3% 権利確定時期： 1st-年 (33.30% 年次)
33.3% 権利確定時期： 2nd-年 (33.30% 年次)
33.3% 権利確定時期： 3rd-年 (33.30% 年次)
含まれる職種新しい職種を投稿