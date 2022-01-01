企業一覧
Capital One
この会社で働いていますか？ 企業ページを申請

Capital One 給与

Capital Oneの給与は下位のカスタマーサービスの年間総報酬$46,000から上位のプロダクトマネージャーの$523,333の範囲です。 Levels.fyiは匿名で検証された給与データを収集しています Capital One. 最終更新日： 9/7/2025

$160K

正当な報酬を、騙されるな

私たちは数千件の内定条件交渉を行い、定期的に30,000ドル以上（時には300,000ドル以上）の年収アップを実現しています。年収交渉サービスを利用する または 履歴書添削サービス を本物の専門家 - 日々採用業務を行う現役リクルーターにお任せください。

ソフトウェアエンジニア
Associate Software Eng $136K
Software Eng $154K
Senior Software Eng $173K
Lead Software Eng $211K
Senior Lead Software Eng $290K
Distinguished Eng $363K
Senior Distinguished Eng $461K

iOSエンジニア

モバイルソフトウェアエンジニア

フロントエンドソフトウェアエンジニア

マシンラーニングエンジニア

バックエンドソフトウェアエンジニア

フルスタックソフトウェアエンジニア

ネットワーキングエンジニア

クオリティアシュアランス（QA）ソフトウェアエンジニア

データエンジニア

プロダクションソフトウェアエンジニア

セキュリティソフトウェアエンジニア

リサーチサイエンティスト

プロダクトマネージャー
Associate $111K
Senior Associate $133K
Principal Associate $126K
Manager $196K
Senior Manager $225K
Director $289K
Senior Director $386K
Vice President $523K
ビジネスアナリスト
Associate Business Analyst $115K
Business Analyst $119K
Principal Associate $125K
Master Business Analyst $177K
Lead Business Analyst $209K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
データアナリスト
Median $120K
ソフトウェアエンジニアリングマネージャー
Manager $216K
Senior Manager $300K
Director $350K
Senior Director $470K
データサイエンティスト
Associate Data Scientist $136K
Data Scientist $150K
Principal Associate $173K
Master Data Scientist $210K
Lead Data Scientist $198K
プロジェクトマネージャー
Median $110K
プロダクトデザイナー
Associate Product Designer $107K
Product Designer $113K
Principal Associate $144K

UXデザイナー

モバイルデザイナー

ファイナンシャルアナリスト
Median $120K

リスクアナリスト

フロードアナリスト

データサイエンスマネージャー
Median $251K
サイバーセキュリティアナリスト
Median $175K

テクノロジーリスクアナリスト

ヒューマンリソース
Median $110K
テクニカルプログラムマネージャー
Senior TPM $201K
Lead TPM $233K
リクルーター
Median $120K
ソリューションアーキテクト
Median $265K

データアーキテクト

Cloud Security Architect

ベンチャーキャピタリスト
Median $152K

プリンシパル

アソシエイト

チーフオブスタッフ
Median $150K
セールス
Median $184K
アカウンタント
Median $100K

テクニカルアカウンタント

マネジメントコンサルタント
Median $118K
ビジネスオペレーション
Median $177K
カスタマーサービス
Median $46K
インフォメーションテクノロジスト（IT）
Median $158K
マーケティング
Median $77.3K
プログラムマネージャー
Median $65.8K
Senior Data Analyst
Median $124K
UXリサーチャー
Median $133K
ビジネスオペレーションマネージャー
Median $90.5K
インベストメントバンカー
Median $110K
ビジネスデベロップメント
Median $136K
マーケティングオペレーション
Median $96K
アドミニストレイティブアシスタント
$65.5K
コーポレートデベロップメント
$166K
カスタマーサクセス
$181K
Data Engineer
Median $130K
Finance
Median $130K
グラフィックデザイナー
$109K
Senior Data Engineer
Median $136K
お探しの職種が見つかりませんか？

すべての給与情報は 給与情報ページ または あなたの給与を追加 してページのロックを解除してください。


権利確定スケジュール

33.3%

1

33.3%

2

33.3%

3

株式種別
Options

Capital Oneでは、Optionsは3年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 33.3% 権利確定時期： 1st- (33.30% 年次)

  • 33.3% 権利確定時期： 2nd- (33.30% 年次)

  • 33.3% 権利確定時期： 3rd- (33.30% 年次)

質問がありますか？コミュニティに聞いてみましょう。

レベルズエフワイアイのコミュニティを訪問して、さまざまな企業の従業員と交流し、キャリアのヒントなどを得ましょう。

今すぐ訪問！

よくある質問

Capital Oneで報告されている最高給与の職種はプロダクトマネージャー at the Vice President levelで、年間総報酬は$523,333です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Capital Oneで報告されている年間総報酬の中央値は$149,509です。

注目の求人

    Capital Oneの注目求人が見つかりませんでした

関連企業

  • U.S. Bank
  • JPMorgan Chase
  • Prudential Financial
  • SunTrust
  • Blackstone
  • すべての企業を見る ➜

その他のリソース