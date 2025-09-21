Allied Universal プロジェクトマネージャー 給与

企業一覧
この会社で働いていますか？ 企業ページを申請
Allied Universalのプロジェクトマネージャー総報酬 in United Arab Emiratesの平均はyearあたりAED 136KからAED 190Kの範囲です。 Allied Universalの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/21/2025

平均総報酬

AED 147K - AED 171K
United Arab Emirates
一般的な範囲
想定される範囲
AED 136KAED 147KAED 171KAED 190K
一般的な範囲
想定される範囲

AED 588K

キャリアレベルとは Allied Universal?

よくある質問

Allied Universal in United Arab Emiratesのプロジェクトマネージャーで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬AED 190,444です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Allied Universalのプロジェクトマネージャー職種 in United Arab Emiratesで報告されている年間総報酬の中央値はAED 136,031です。

