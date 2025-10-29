Directory Aziendale
Il pacchetto di retribuzione Ricercatore UX in United States mediano presso Xometry ammonta a $158K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Xometry. Ultimo aggiornamento: 10/29/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Xometry
UX Researcher
New York, NY
Totale annuo
$158K
Livello
Staff
Base
$140K
Stock (/yr)
$10K
Bonus
$7.5K
Anni in azienda
2 Anni
Anni esp
2 Anni
Ultimi invii di stipendi
FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ricercatore UX in Xometry in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $171,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Xometry per il ruolo Ricercatore UX in United States è $157,500.

Altre Risorse