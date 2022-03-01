Directory Aziendale
Chubb
Chubb Stipendi

Lo stipendio di Chubb varia da $9,567 in retribuzione totale all'anno per un Venture Capitalist in India nella fascia bassa fino a $265,000 per un Manager di Ingegneria del Software in United States nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Chubb. Ultimo aggiornamento: 10/12/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $105K

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Attuario
Median $142K
Manager di Ingegneria del Software
Median $265K

Operazioni di Business
$115K
Analista di Business
$51.4K
Servizio Clienti
$55.3K
Operazioni Servizio Clienti
$39.5K
Analista di Dati
$120K
Manager di Data Science
$201K
Data Scientist
$106K
Analista Finanziario
$64.7K
Information Technologist (IT)
$87.7K
Ingegnere Meccanico
$65.3K
Medico
$101K
Designer di Prodotto
$28.5K
Manager di Prodotto
Median $165K
Manager di Programma
$217K
Manager di Progetto
$46.5K
Vendite
$20.1K
Cybersecurity Analyst
$136K
Architetto di Soluzioni
$221K
Manager di Programma Tecnico
$149K
Venture Capitalist
$9.6K
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Chubb è Manager di Ingegneria del Software con una retribuzione totale annua di $265,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Chubb è $105,000.

Altre Risorse