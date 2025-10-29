Directory Aziendale
Xometry Manager di Ingegneria del Software Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Manager di Ingegneria del Software in United States mediano presso Xometry ammonta a $190K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Xometry. Ultimo aggiornamento: 10/29/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Xometry
Software Engineering Manager
Boston, MA
Totale annuo
$190K
Livello
L5
Base
$180K
Stock (/yr)
$10K
Bonus
$0
Anni in azienda
2 Anni
Anni esp
18 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Xometry?
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Contribuisci

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Ingegneria del Software in Xometry in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $379,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Xometry per il ruolo Manager di Ingegneria del Software in United States è $197,750.

Altre Risorse