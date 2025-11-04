Directory Aziendale
ThoughtSpot
  • Stipendi
  • Manager di Prodotto

  • Tutti gli stipendi Manager di Prodotto

ThoughtSpot Manager di Prodotto Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Manager di Prodotto in India mediano presso ThoughtSpot ammonta a ₹6.78M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di ThoughtSpot. Ultimo aggiornamento: 11/4/2025

Pacchetto Mediano
company icon
ThoughtSpot
Product Manager
Bengaluru, KA, India
Totale annuo
₹6.78M
Livello
Senior
Base
₹6.78M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Anni in azienda
4 Anni
Anni esp
8 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso ThoughtSpot?
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Stipendi di Stage

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In ThoughtSpot, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Prodotto in ThoughtSpot in India raggiunge una retribuzione totale annua di ₹12,123,799. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in ThoughtSpot per il ruolo Manager di Prodotto in India è ₹7,751,326.

Altre Risorse