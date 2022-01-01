Proofpoint Stipendi

Directory Aziendale
Lo stipendio di Proofpoint varia da $72,436 in retribuzione totale all'anno per un Data Scientist nella fascia bassa fino a $543,150 per un Marketing nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Proofpoint. Ultimo aggiornamento: 9/17/2025

$160K

Ingegnere del Software
L2 $148K
L3 $161K
L4 $207K
L5 $221K
L6 $306K
L7 $322K

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Contabile
Median $134K
Manager di Data Science
Median $420K

Manager di Prodotto
Median $225K
Manager di Ingegneria del Software
Median $394K
Vendite
Median $142K
Analista di Business
$79.6K
Data Scientist
$72.4K
Analista Finanziario
$112K
Risorse Umane
$169K
Tecnologo dell'Informazione (IT)
$265K
Marketing
$543K
Designer di Prodotto
$134K
Recruiter
$154K
Analista di Cybersecurity
$127K
Manager di Programma Tecnico
$186K
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Proofpoint, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (25.00% annuale)

FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Proofpoint è Marketing at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $543,150. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Proofpoint è $169,150.

