Symphony Technology Group Stipendi

Lo stipendio di Symphony Technology Group varia da $39,513 in retribuzione totale all'anno per un Ingegnere del Software nella fascia bassa fino a $54,879 per un Manager di Prodotto nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Symphony Technology Group. Ultimo aggiornamento: 11/30/2025

Ingegnere del Software
Median $39.5K
Manager di Prodotto
$54.9K
Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Symphony Technology Group è Manager di Prodotto at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $54,879. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Symphony Technology Group è $47,196.

