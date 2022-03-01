MTS Stipendi

Directory delle Aziende
L'intervallo di stipendi di MTS va da $13,866 in compensazione totale all'anno per un Project Manager all'estremità inferiore a $83,421 per un Responsabile Data Science all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di MTS. Ultimo aggiornamento: 8/18/2025

$160K

Ingegnere del Software
Junior Software Engineer $27.2K
Software Engineer $40K
Senior Software Engineer $62K
Lead Software Engineer $60.5K

Ingegnere iOS

Ingegnere Software Frontend

Ingegnere di Machine Learning

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software di Controllo Qualità

Ingegnere di Dati

Ingegnere DevOps

Data Scientist
Median $35K
Analista di Business
Median $30.6K

Analista di Dati
Median $14.7K
Designer di Prodotto
Median $30.4K
Product Manager
Median $48.4K
Responsabile Ingegneria Software
Median $66.7K
Project Manager
Median $13.9K
Responsabile Data Science
Median $83.4K
Assistente Amministrativo
$81.1K
Analista Finanziario
$18.7K
Risorse Umane
$16.6K
Tecnologo dell'Informazione (IT)
$57.3K
Consulente di Gestione
$47.6K
Marketing
$27.3K
Responsabile Design di Prodotto
$68.3K
Architetto di Soluzioni
$61.9K
Responsabile Programmi Tecnici
$44.5K
FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti MTS je Responsabile Data Science s roční celkovou kompenzací ve výši $83,421. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti MTS je $44,476.

