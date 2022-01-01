BT Stipendi

Directory delle Aziende
L'intervallo di stipendi di BT va da $7,650 in compensazione totale all'anno per un Analista di Dati all'estremità inferiore a $256,275 per un Vendite all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di BT. Ultimo aggiornamento: 8/20/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $20.3K

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Tecnologo dell'Informazione (IT)
Median $43.6K
Capo di Gabinetto
$88.3K

Servizio Clienti
$29.2K
Analista di Dati
$7.7K
Responsabile Data Science
$47.8K
Data Scientist
$17.5K
Analista Finanziario
$88.3K
Ingegnere Hardware
$119K
Risorse Umane
$48.4K
Legale
$184K
Marketing
$107K
Designer di Prodotto
$42.7K
Product Manager
$73.2K
Responsabile Programmi
$113K
Project Manager
$9.4K
Vendite
$256K
Analista di Cybersicurezza
$80.1K
Responsabile Ingegneria Software
$61K
Architetto di Soluzioni
$52.3K

Architetto di Dati

Responsabile Programmi Tecnici
$74.2K
Redattore Tecnico
$10.9K
Ricercatore UX
$81.5K
