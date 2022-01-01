Directory delle Aziende
Mendix
Mendix Stipendi

L'intervallo di stipendi di Mendix va da $56,385 in compensazione totale all'anno per un Analista di Dati in Netherlands all'estremità inferiore a $195,975 per un Marketing in United States all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Mendix. Ultimo aggiornamento: 8/9/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $93.5K

Ingegnere Software Full-Stack

Product Manager
Median $93.9K
Designer di Prodotto
Median $72K

Analista di Business
$95.2K
Analista di Dati
$56.4K
Marketing
$196K
Responsabile Ingegneria Software
$93.6K
Architetto di Soluzioni
$96.7K
FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Mendix è Marketing at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $195,975. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Mendix è di $93,733.

