Il pacchetto di retribuzione Manager di Prodotto in Netherlands mediano presso Mendix ammonta a €81.6K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Mendix. Ultimo aggiornamento: 10/29/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Mendix
Product Manager
Rotterdam, ZH, Netherlands
Totale annuo
€81.6K
Livello
hidden
Base
€77.7K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€3.9K
Anni in azienda
2-4 Anni
Anni esp
5-10 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Mendix?
Ultimi invii di stipendi
FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Prodotto in Mendix in Netherlands raggiunge una retribuzione totale annua di €137,034. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Mendix per il ruolo Manager di Prodotto in Netherlands è €81,593.

