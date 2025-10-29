Directory Aziendale
Mendix
Mendix Ingegnere del Software Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in Netherlands mediano presso Mendix ammonta a €76.7K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Mendix. Ultimo aggiornamento: 10/29/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Mendix
Senior Software Engineer
Rotterdam, ZH, Netherlands
Totale annuo
€76.7K
Livello
Senior Software Engineer
Base
€76.7K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Anni in azienda
5 Anni
Anni esp
10 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Mendix?
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Stipendi di Stage

Contribuisci

Posizioni Incluse

Invia Nuova Posizione

Ingegnere Software Full-Stack

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Mendix in Netherlands raggiunge una retribuzione totale annua di €88,638. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Mendix per il ruolo Ingegnere del Software in Netherlands è €75,369.

