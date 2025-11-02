Directory Aziendale
Krista Software
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Ingegnere del Software

  • Tutti gli stipendi Ingegnere del Software

Krista Software Ingegnere del Software Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in India mediano presso Krista Software ammonta a ₹3.39M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Krista Software. Ultimo aggiornamento: 11/2/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Krista Software
Backend Software Engineer
Pune, MH, India
Totale annuo
₹3.39M
Livello
L3
Base
₹3.39M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Anni in azienda
3 Anni
Anni esp
3 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Krista Software?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Ultimi invii di stipendi
AggiungiAggiungi CompAggiungi Compenso

Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Esporta DatiVisualizza Posizioni Aperte
Stipendi di Stage

Contribuisci

Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Ingegnere del Software stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Krista Software in India raggiunge una retribuzione totale annua di ₹4,775,275. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Krista Software per il ruolo Ingegnere del Software in India è ₹2,197,515.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Krista Software

Aziende Correlate

  • Flipkart
  • Tesla
  • Coinbase
  • Facebook
  • Roblox
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse