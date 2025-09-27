Directory Aziendale
Il pacchetto di retribuzione Manager di Prodotto in Canada mediano presso Kaseya ammonta a CA$149K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Kaseya. Ultimo aggiornamento: 9/27/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Kaseya
Product Manager
Vancouver, BC, Canada
Totale annuo
CA$149K
Livello
L2
Base
CA$149K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Anni in azienda
0 Anni
Anni esp
4 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Kaseya?

CA$226K

Ultimi invii di stipendi
Stipendi di Stage

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Prodotto in Kaseya in Canada raggiunge una retribuzione totale annua di CA$282,793. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Kaseya per il ruolo Manager di Prodotto in Canada è CA$145,955.

